五月場所大相撲夏場所は連日、東京・両国国技館で熱戦が繰り広げられている。十二日目が行われた21日、関脇・熱海富士（伊勢ヶ濱）が思わず自身の手を二度見する“珍事”が発生。ABEMA中継の視聴者を笑わせていた。取り直しとなった藤青雲（藤島）との一番。二度目の仕切り前に塩をうまく握れていなかったようで、撒く素振りをするも塩は撒かれず。熱海富士本人も驚いたように、右手を“二度見”していた。ABEMA中継でも映っ