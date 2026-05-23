サッカーのイングランド女子1部・エバートンに所属するDF石川璃音(22)が23日、自身のインスタグラムを更新。ドレスアップした姿が反響を呼んでいる。 【写真】プレー中の激しさとは一変！美しい“大和なでしこ”に反響 「Thank you 2025/26ありがとう」とつづり、チームの今季終了イベントに出席したことを報告。胸元がV字型に大きく空いたホルターネックの黒ドレスで美肌の腕や背中を披露