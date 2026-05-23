W杯に臨む本大会メンバーから主要スター選手たちが外れるイングランド代表が北中米ワールドカップ（W杯）に臨む本大会の登録メンバーを発表した。そのなかで主要なスター選手たちが落選となり、ファブリツィオ・ロマーノ氏が投稿。ファンからは「エグすぎる」「レベル高すぎ」と大きな反響を呼んでいる。発表されたメンバーから外れた主な顔ぶれには、MFコール・パーマーやMFフィル・フォーデンといった世界屈指のタレントをは