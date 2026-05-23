時間管理は自己学習の重要な要素であり、大学生活における学習成果に影響を与える鍵として注目されていますが、その具体的な効果については議論が続いていました。中国・石河子大学の研究チームによるメタ分析研究で、時間管理が大学生の学習成果に与える影響が体系的に調査されました。Frontiers | Systematic review and meta-analysis of the impact of time management on college students’ learning outcomeshttps://www.fr