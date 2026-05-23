◆パ・リーグ西武―オリックス（２３日・ベルーナドーム）首位攻防戦２戦目は、西武がアレクサンダー・カナリオ外野手の一打で先制した。「１番・右翼」で先発出場。両軍無得点の２回、連打で作った２死一、二塁の場面で相手先発・高島の外角のカーブをはじき返した打球は、三遊間を割った。先制の左前適時打。チームにとって６試合ぶりの先制となった。今カード前は首位・オリックスと０・５ゲーム差の２位につけていたが