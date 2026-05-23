俳優の役所広司が２３日、静岡・清水文化会館マリナートで行われた磯村勇斗が実行委員会代表を務める「第１回しずおか映画祭」（２４日まで）でトークショーを行い、同県沼津市出身で昨年１２月に死去した原田眞人監督（享年７６）を追悼した。役所にとって原田監督は「ＫＡＭＩＫＡＺＥＴＡＸＩ」（１９９５年）、「金融腐蝕列島」（９９年）、「突入せよ！あさま山荘事件」（０２年）などでタッグを組んだ盟友。「米国に