記事ポイント後期旧石器時代の遺物が国宝に指定されるのは日本初、現存する国宝で最古となります総出土数約760万点の黒曜石石器群のうち1,965点が国宝に指定されました遠軽町埋蔵文化財センターで常設展示・予約不要の石器製作体験が実施されています 北海道オホーツク地域に位置する遠軽町の白滝遺跡群から出土した石器が、2023年6月27日の文部科学省告示により国宝に指定されました。旧石器時代の遺物が国宝の対象となるの