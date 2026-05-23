アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里の“空港コーデ”が反響を呼んでいる。２３日までにインスタグラムを更新した大谷は、「神戸〜！！関西行けて嬉しい」とつづり、神戸空港でデコルテあらわなブラウンのトップスにチェックのオーバーシャツを羽織り、穴あきジーンズを合わせたコーデでポーズを決めるショットを多数アップした。この投稿には「カジュアルなのにオシャレすぎて最強」「可愛すぎる〜