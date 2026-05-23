タレントのＭＥＧＵＭＩが２３日、映画「名無し」（城定秀夫監督）の公開記念舞台あいさつに主演の佐藤二朗らと登場した。佐藤が原作・脚本・主演を務め、構想から５年をかけた同作。ＭＥＧＵＭＩは目に見えない凶器で人を殺めることができる山田太郎（佐藤）を幼少期から知る花子役を演じる。作中では佐藤との“ラブシーン”があったそうで「二朗さんと『邦画史上、最も汚い不細工なラブシーンにしましょう』って打ち合わせを