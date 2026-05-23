記事ポイントハイセンスジャパン株式会社がブランドアンバサダー横浜流星氏を起用した新製品プロモーションを5月15日より展開しています。新ビジュアルは「RGB MiniLED」の色彩表現に合わせ、多彩な花々と光、白い衣装の横浜流星氏で構成されています。撮影にはフォトグラファー蜷川実花氏を起用し、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの各キービジュアルが公開されています。総合家電メーカーのハイセンスジャパンが、ブランドアン