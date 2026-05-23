17年間所属したAKB48を2年前に卒業した柏木由紀（34）。15歳でAKB48に合格し、アイドルとしてスポットライトを浴び続けた彼女が、華やかな功績の裏にあった“絶望の総選挙3位時代”について明かした。【映像】「メガネザル」と呼ばれた学生時代の柏木由紀（複数カット）「Re:MAKE 〜拝啓、あの頃の君へ〜」3期生として中学3年生でAKB48の仲間入りを果たし、生まれ故郷の鹿児島から東京へ引っ越した柏木。しかし、加入当初に待