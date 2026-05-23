アメリカのルビオ国務長官はイランとの和平交渉について「わずかな進展があった」と明らかにしました。【映像】ルビオ国務長官「わずかな進展はあった」ルビオ国務長官「わずかな進展はあった。誇張するつもりもないし、過小評価するつもりもない。まだやることは残っているが、多少の進展があったことは良い兆しだ」スウェーデンを訪問中のルビオ国務長官は22日、イランとの和平交渉に「わずかな進展があった」と述べたうえで