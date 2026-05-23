【AFC U17アジアカップ】U-17中国代表 2−3 U-17日本代表（日本時間5月23日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）【映像】日本代表GKの「超絶セーブ」（実際の様子）U-17日本代表のGK大下幸誠（鹿島ユース）が、試合終了間際のビッグセーブでチームを救い、ファンの間でも話題となっている。U-17日本代表は日本時間5月23日、AFC U17アジアカップ決勝でU-17中国代表と対戦。前半に3点を奪うと、後半に追い上げ