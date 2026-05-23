栃木県上三川町の強盗殺人事件で、実行役の少年らが事件の数時間前から現場周辺に来ていたことがわかりました。【映像】連行される容疑者ら竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）は、14日、16歳の少年4人らと共謀して、上三川町の住宅に押し入り、富山英子さん（69）を殺害した疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で、少年らは、事件前に栃木県内にある高速道路のサービスエリアで夫婦と会い食事をして