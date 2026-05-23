◇プロ野球セ・リーグ巨人ー阪神（5月23日、東京ドーム）巨人は前日の試合で途中交代した平山功太選手について、左太もも裏の肉離れの診断を受けたと発表しました。平山選手は6回に阪神の郄橋遥人投手から2塁打を放つも、塁上で、左太もも裏を抑えるしぐさ。顔をしかめ、ベンチ裏に下がると、そのまま松本剛選手と交代になりました。平山選手はこのあと、故障班に合流する予定です。