ニューヨークのスタテン島にある造船所で火災が発生した後爆発が起きました。1人が死亡し、34人がけがをしています。【映像】現場の様子22日午後3時半ごろニューヨーク市のスタテン島にある造船所の地下室で火災が発生し、作業員2人が閉じ込められたと通報がありました。消防隊員らが消火と救出作業を進めていましたが午後4時20分ごろに爆発が起きたということです。作業員とみられる1人が死亡し、消防隊員ら34人がけがを