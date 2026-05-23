◇プロ野球セ・リーグ DeNA-ヤクルト(23日、横浜スタジアム)DeNAが1回表にまさかの大量失点を喫しました。DeNA先発は入江大生投手で、前回14日の中日戦では6回を投げ、9奪三振、無失点の好投。しかしこの日はヤクルト打線に早々に捕まります。1番、2番を抑え2アウトを奪いますが、3番内山壮真選手の2塁打、4番オスナ選手のタイムリーで失点。その後も5番から9番までアウトを奪えず。7番古賀優大選手、8番高梨裕稔投手、9番武岡龍世