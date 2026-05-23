6月13日に開催される国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』内の開催ウィークにて、6月8日に開催されるヒップホップイベント『THE SUCCESSOR - MAJ HIP HOP TRIBUTE』の追加出演者および各ショーケース、プレゼンターが発表された。 （関連：JUBEE「グレーゾーンをもっと作っていきたい」錚々たる初バンドセットライブで熱く体現した“RAP ROCKERS”の精神） 『MUSIC AWARDS JAPAN WE