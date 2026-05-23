◇第７３回春季高校野球東海大会▽１回戦知徳６―２中部大春日丘（２３日・小牧市民球場）春秋通じて東海大会初出場の静岡県王者・知徳（静岡１位）が、中部大春日丘（愛知２位）を６―２で下し、東海初勝利を飾った。打線が相手投手陣から２本塁打を含む１０安打で６点を奪い、投げては、エース渡辺大地（３年）が８四死球と制球に苦しみながら８回を３安打２失点と粘りの投球。９回は代わった沖野祥汰（２年）が１イニング