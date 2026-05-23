俳優の矢野聖人が２３日、東京・新宿のＫ’ｓｃｉｎｅｍａで主演映画「心のパズル」（門脇重治監督）の公開初日舞台あいさつに出席した。解離性同一障害を題材として、誰もが持つ心の多面性に焦点を当てた物語。演出家・蜷川幸雄氏（２０１６年死去、享年８０）が最後に見いだした役者とされる矢野は、元舞台俳優の主人公・湯浅公彦を熱演。「キャラクターの濃い役がたくさんいたので、全体を通してフラットに演じることを心