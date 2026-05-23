◆春季近畿大会▽１回戦智弁和歌山―滋賀学園（２３日、わかさスタジアム京都）今大会で唯一、センバツに出場した滋賀学園と智弁和歌山の試合は４―４で５回が終了した。滋賀学園は初回、中野壮真捕手（３年）の中前適時打で先制。３回に逆転されたが、その裏に中野の左越え３ランで逆転した。中野は、２回戦で八戸学院光星（青森）に敗れたセンバツで４番を務め、計５打数２安打２打点だった。智弁和歌山は０―１の３