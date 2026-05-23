俳優の磯村勇斗が２３日、静岡・清水文化会館マリナートで行われた実行委員会代表を務める「第１回しずおか映画祭」（２４日まで）で、ゲストの役所広司とレッドカーペットを歩き、トークショーを行った。２人は映画「八犬伝」（曽利文彦監督、２０２４年公開）で親子役を演じた。磯村にとって役所は憧れの俳優で、今回のゲスト出演も直々にオファー。「役所さんが来てくれたことが信じられない」と緊張した様子で「偉大な俳優