◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（２３日・横浜）ヤクルトのオスナ内野手の適時打で先制点を挙げた。０―０の初回２死二塁。入江の投じた５球目。１３３キロのスライダーを右前に運び先制に成功した。オスナは「チャンスだったのでコンパクトに打つことイメージしました。久しぶりに打点をあげられて先制できて良かったです」とコメントした。打線がつながり古賀の中前２点適時打。高梨の左越え２点適時二塁打。武