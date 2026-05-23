俳優の佐藤二朗が原作・脚本・主演を務める映画『名無し』の公開記念舞台あいさつが23日、都内で行われた。佐藤が、同作の着想を得た瞬間について「5年前、二子玉（二子玉川）に家族で3人行って。妻と息子がラーメン食べている間、ダイエット中の僕は食べられず。なんとなく歩いて、公園で家族やみんなが遊んでいるのを、なんとなくボーッと見ていた時に思いついた話なんです」と明かした。【全身ショット】シックな装い…モノト