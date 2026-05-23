歌手の和田アキ子（76）が23日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。女優の観月ありさ（49）について語った。番組アシスタントの垣花正アナウンサーは、6月6日放送のゲストはデビュー35周年の観月であると告知した。観月は番組初登場となるが、18年の和田の50周年ツアー公演を観月が夫と共に鑑賞するなど親交があると明かした。観月夫妻は東京