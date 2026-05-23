◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（２３日・バンテリンドーム）中日・鵜飼航丞外野手が２回先頭で３号ソロを放った。森下の１４７キロを豪快にバックスクリーン左へ。「なんとか伸びて入ってくれ、と思いながら走っていました。チームに貢献できてうれしいです」と、１０日の巨人戦（バンテリンＤ）以来のアーチで追加点を奪った。２２日も２安打２打点の活躍で、お立ち台に呼ばれた大砲。２試合連続のスタメン起用に応える連