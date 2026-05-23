「ＤｅＮＡ−ヤクルト」（２３日、横浜スタジアム）ヤクルトが初回２死から一挙６得点の猛攻を見せた。２死から一気の猛攻だった。内山が二塁打でチャンスメークすると、続くオスナが先制タイムリーを放った。さらに古賀、高梨、武岡の３連続タイムリーで一気に入江を攻略。打者１０人の猛攻で突き放した。プレーボールがかかり、約４０分間、一気の猛攻となったヤクルト。敵地のスタンドはヤクルトファンの大歓声で沸いて