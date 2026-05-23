【蘇州共同】中国江蘇省で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）の貿易相会合に出席した赤沢亮正経済産業相は23日、中国の王文濤商務相と22日の夕食会で立ち話をしたと明らかにした。会話の詳細は明らかにしなかった。