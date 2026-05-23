都市対抗のサッカーリーグの試合をパブリックビューイングで観戦する人たち＝4月、中国江蘇省常州市（共同）中国江蘇省で省内のサッカー都市対抗戦「蘇超」（江蘇省スーパーリーグ）が爆発的な人気を集めている。初年の昨年は85試合で延べ約243万人が観戦し、オンラインライブ配信の視聴回数は計22億回を超えた。熱狂の背景には省内の地域間のライバル意識が極めて高いという事情もある。蘇超は江蘇省の13市のチームで構成。今