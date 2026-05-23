◇パ・リーグロッテ―楽天（2026年5月23日楽天モバイル）ロッテの井上が7番・左翼で5試合ぶりにスタメン出場、0―1の3回に3号同点ソロを放った。2ボール1ストライクから楽天・先発・早川の144キロを右翼席へ運んだ。5月10日のソフトバンク戦以来の一発。井上は「打ったのは真っすぐです。先頭だったのでとにかく塁に出ようと思っていましたし、バットにしっかり当てようと思って打ちにいった結果がホームランになってく