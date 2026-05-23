◆大相撲▽夏場所１４日目（２３日、両国国技館）西幕下１９枚目・旭水野（大島）が、東幕下２６枚目・魁郷（浅香山）をはたき込んで、４勝３敗で今場所を終えた。「四つ相撲の相手に押し込んで、土俵際でも相手を見て動けた」と振り返った。新幕下から４場所連続で勝ち越しを決め「３勝３敗だったので、久しぶりに緊張した。本当にホッとした。場所前もうまく調整できて、つらい思いもしてきた。やってきたが成長につながっ