「ジャイアンツ４−７ホワイトソックス」ホワイトソックスの村上宗隆内野手が四回に走者一掃となる３点二塁打を放ち、一挙９得点のビッグイニングに貢献。大勝へ導いた試合後、グラウンドでインタビュアーが爆笑するシーンがあった。中継局のインタビューに登場した村上。「相手のミスというか、四球を起点に責めることができてよかった」と振り返った。無死一塁からの第２打席で死球を受け、これが好機を拡大しビッグイニン