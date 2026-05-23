【モデルプレス＝2026/05/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた早坂ゆう5月21日、自身のInstagramを更新。双子妹との2ショットや弟とのプリクラを公開した。【写真】「今日好き」19歳美女「遺伝子すごい」弟との密着プリ◆早坂ゆう、双子妹との姉妹ショット＆弟とのプリクラ公開「家族が近くに居てくれたら心強いよね」「実家に帰って家族で赤から食べ