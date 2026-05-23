【モデルプレス＝2026/05/23】フリーアナウンサーの青木裕子が5月22日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、話題となっている。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「ユーモアに溢れてる」文字入り弁当公開◆青木裕子、最近の弁当記録青木は「最近のお弁当記録。中学生の毎日弁当と左下だけ次男用です。量も内容もさぐりさぐり」とつづり、写真を複数枚投稿。2人の息子へ作った愛情たっぷりの弁当を披露した。のり弁や具材