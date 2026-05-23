【モデルプレス＝2026/05/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが5月22日までに自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」出身美女「雰囲気変わる」イメチェン姿◆藤田みあ、髪色チェンジで雰囲気ガラリ藤田は「髪暗くしてかわいくしてもらった」とつづり、屋内での写真を複数枚投稿。暗めの