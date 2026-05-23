バームクーヘン専門店「ねんりん家」から、西武池袋店限定『バウムブリュレ ～ピスタチオショコラがけ～』が2026年5月22日（金）～5月31日（日）の期間限定で復活♡濃厚なバター風味のバームクーヘンに、芳醇なピスタチオショコラを重ね、香ばしくブリュレした贅沢な一品です。おやつ時間はもちろん、手土産にもぴったりな特別スイーツに注目です♪ 香ばしさ際立つ