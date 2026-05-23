元「モーニング娘。」の鞘師里保（27）が22日、ニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。楽曲について話した。2025年にソロとしてavex traxからメジャーデビューし、同年6月にデビューシングル「SuperRed」を配信リリースした鞘師は「色々な作曲家作詞家の方とご一緒しているんですけど、方向性を一緒に決めたりとか合作したりとかそういうもので私も参加させていただいています」とコメント