◇ファーム・リーグ阪神―オリックス（2026年5月23日SGL）公式戦では初登板、初先発となった阪神ドラフト4位・早瀬朔投手（18）が、3回3安打無失点、2奪三振に抑えた。先頭・麦谷を中飛に打ち取ると、続く遠藤はスライダーで見逃し三振。3番・杉本には左前打を浴びたが、頓宮を二ゴロに封じた。2回は横山聖を空振り三振、三方を三ゴロに料理すると、福永、池田に連打を浴びたものの最後は9番・河野を左飛に打ち取っ