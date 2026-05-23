日本近代文学の先駆者として知られる坪内逍遥の出身地、岐阜県美濃加茂市は23日までに、優れた演劇人に贈る「坪内逍遥大賞」に脚本家の三谷幸喜さん（64）を選んだと発表した。シェークスピアの「空騒ぎ」を昭和期の鎌倉を舞台にした「昭和から騒ぎ」に翻案し、若い世代の関心を喚起した活動などを評価した。8月に授賞式を開く。三谷さんは「現代におけるエンターテインメントとしての演劇、映画、ドラマの全てはシェークスピ