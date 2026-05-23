中国山西省内の通洲集団留神峪炭鉱で発生したガス爆発事故について、現地からの情報によれば、これまでに82人の死亡が確認された。事故は2026年5月22日午後7時35分ごろ、山西省・沁源県にある通洲集団留神峪炭鉱で発生した。現在も救助活動が続けられており、一方で当局が詳しい状況を調べている。（記事/RR）