『ラブライブ！シリーズ』の作品横断ユニット AiScReamが、新曲「NEXT CARD」を本日5月23日に配信リリース。また、あわせてリリックビデオも公開された。 （関連：【映像あり】AiScReam、メンバー4人の掛け合いが際立つ構成の「NEXT CARD」リリックビデオ） 2026年4月より新メンバー2名を加え、新体制初の楽曲となる本作は、カード（手札）をモチーフに、相手に想いを届けるため、次々