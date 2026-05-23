◇セ・リーグDeNAーヤクルト（2026年5月23日横浜）DeNA先発の入江大生投手（27）が初回に6失点の大炎上。球数は60球に達し、初回の表だけで40分を要し1回6安打6失点で降板した。初回の1イニングだけで60球を投げたのは97年6月27日に近鉄・ミラッキが西武戦で記録して以来、史上2度目で最多タイ。入江は先頭の長岡を遊直、2番・サンタナを空振り三振に仕留め2死を奪った。ところが3番・内山の右翼への二塁打から3者連続