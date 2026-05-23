テレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）が23日、公式サイトを更新し、18日の放送内容について謝罪した。番組内では「嫌いな芸能人」としてタレントの鈴木紗理奈（48）の名前が挙がり、鈴木が不快感をあらわにしていた。テレビ朝日は22日にスポニチ本紙の取材に応じ、番組内での演出について「本意ではない状況を招いた」と反省の意を示していた。同サイトでは「お詫び」と題した文書を公開。「5月18日放送『あのちゃん