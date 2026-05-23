読売テレビ足立夏保アナウンサーが23日、日本テレビ系「サダデーLIVE NEWSジグザグ」（土曜午前11時55分）に生出演。今年3月、沖縄・辺野古沖で船舶事故に遭った高校の卒業生であることを述べた。辺野古の事故現場から生中継でつないだ。足立アナは「ちょうどこのあたりの護岸から抗議船に乗り込んだということだったんですけど、この危険な護岸からの乗船についても、把握、確認をしていなかったとして、文科省は不適切だったとし