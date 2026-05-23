下半身のコンディション不良のため、故障班で調整中の巨人・石塚裕惺内野手が２３日、ジャイアンツ球場で負傷後２度目のノックを行った。負傷前と比べて「そんなに変わらずにできています」と順調ぶりを明かした。石塚は泉口のフリー打撃の打球直撃による負傷を受けて４月２１日に１軍緊急昇格を果たすも、２６日に下半身のコンディション不良のため登録を抹消された。「１軍に呼ばれて２試合出ただけでけがをしてしまった。や