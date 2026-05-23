◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（２３日・バンテリンドーム）中日が３試合連続で初回に得点した。１死から山本とボスラーの連打で一、三塁として、細川が同点の右犠飛。１０試合ぶりの打点を挙げた。さらに阿部が中越え二塁打。二、三塁として、石伊が左前へ勝ち越し適時打を放った。先発の大野が初回に１点を献上。４連勝中の左腕は３０イニングぶりの失点となったが、すぐに打線が逆転した。広島の先発、森下は２４年途中