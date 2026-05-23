俳優の役所広司が２３日、静岡・清水文化会館マリナートで行われた磯村勇斗が実行委員会代表を務める「第１回しずおか映画祭」（２４日まで）にゲスト出演した。役所と磯村は、映画「八犬伝」（曽利文彦監督、２０２４年公開）で親子役を演じた縁がある。静岡市が、世界的映画祭の開催地として知られるフランス・カンヌと姉妹都市であることを踏まえて磯村は、役所がカンヌ国際映画祭の男優賞を受賞した「ＰＥＲＦＥＣＴＤＡ