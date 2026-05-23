ドジャースは２２日（日本時間２３日）の敵地ブルワーズ戦を１―５で敗れた。先発のロブレスキが序盤で失点を重ね、打線は散発３安打に抑えられた。それでもこの日も好調なブルベン陣が無失点を続けた。ロブレスキが５回５失点で降板すると、６回からガベース、ヘルナンデスが追加点を許さず、ブルペン陣の連続無失点を３２イニングに伸ばしている。休養のスミスに代わってマスクを被ったラッシングはＬＡメディア「スポーツ