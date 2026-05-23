青森・弘前市を中心に活動するご当地アイドル「りんご娘」の元メンバー・王林が、夏を先取りしたコーデを披露し注目を集めている。２３日までに自身のインスタグラムを更新して「お気に入りアイテムにつつまれて夏先取りＢＢＱしたら寒くてたえられなかった日」とつづると、ピンク色のランジェリーにシャツとショートパンツのセットアップを合わせ、サングラスとキャップを身につけたコーデを複数アップ。へそ周りやデコルテを