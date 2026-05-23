アイドルグループ「ＷＥＳＴ．」の中間淳太が２３日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演した。番組では栃木県上三川町で親子３人が死傷した強盗殺人事件について取り上げた。事件をめぐっては１６歳の高校生４人が実行犯として、指示役として竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者の夫婦が逮捕されている。中間は少年法について「更生を目的にしているから分かると言えば、分かるんですけど。それにして